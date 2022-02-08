Zeytin-peynir şifresiyle 600 bin liralık dolandırıcılık! Polis şebekeyi son anda çökertti! Dolandırıcının mesleği "pes artık" dedirtti

PAROLAYI SÖYLEYİP PARAYI VERDİ

Dolandırıcı, "Paraları çantaya koyun, çanta sol elinizde, telefonunuz ise sağ elinizde açık kalsın" dedi. Verilen talimata uyan kadın, paralarla birlikte denilen yere geçip beklemeye başladı. Kadının yanına gelen bir kişi, "zeytin" diyerek kendisini tanıttı. Kadın da "peynir" diye cevap verdikten sonra para dolu çantayı dolandırıcıya verdi. Telefonu kapatmadan evine dönen kadının kapı zili çalındı. Dolandırıcı, kapıya gelenlere bilgi vermemesini istedi. Ancak kadın kapıda sitenin güvenlik görevlisi olduğunu görünce kapıyı açtı.

PARALARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Güvenlik görevlisi ile birlikte gelen kişi, kendisinin gerçek polis olduğunu, bir süredir takip ettikleri dolandırıcıları yakaladıklarını, dolandırıcıya verdiği paranın da karakolda, güvende olduğunu anlattı. Sivil polisle birlikte karakola giden yaşlı kadın, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.