Büyükçekmece'de 4 günlük kazı sonucunda cesedi bulunmuştu! Murat Kartal’ın ses kaydı çıktı!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı.
Sahte gözaltı formülüyle 2 polis tarafından evinden alınarak hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilen Kartal ile polisler arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda sarsıcı diyaloglar geçiyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat'tan itibaren Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın son ses kaydına ulaşıldı.