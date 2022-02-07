Meteoroloji bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, rüzgar, fırtına ve sağanak yağış... HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yeni uyarılar geldi.

KARLA KARŞIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege bölgesinde yağışların sabah saatlerinden itibaren (8 Şubat) İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 santimetre) şeklinde olması bekleniyor.