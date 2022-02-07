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    • Yaşam
    • 08.02.2022 00:34
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    • 08.02.2022 00:39
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    Meteoroloji bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, rüzgar, fırtına ve sağanak yağış... HAVA DURUMU

    Son dakika hava durumu... Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Ege bölgeleri için kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji bölge bölge uyardı!

    Geçtiğimiz hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yeni uyarılar geldi.

    KARLA KARŞIŞIK YAĞMUR UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege bölgesinde yağışların sabah saatlerinden itibaren (8 Şubat) İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 santimetre) şeklinde olması bekleniyor.

    Kuvvetli yağışların bölgenin batısında öğle saatlerinden sonra, doğusunda da akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Trakya'da da gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış öngörülüyor.

    KUVVETLİ KAR UYARISI
    Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, yarın sabah saatlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'YA YÖNELİK UYARILAR
        Akdeniz bölgesinde yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına bekleniyor.

        Batı Akdeniz'den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün çarşambadan itibaren kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        İç Anadolu bölgesi genelinde ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

        8 ŞUBAT 2022 HAVA DURUMU RAPORU

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                Haberler Yaşam Meteoroloji bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, rüzgar, fırtına ve sağanak yağış... HAVA DURUMU
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