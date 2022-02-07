11 yıllık kısır inek davası! Mahkeme çiftçiyi haklı buldu

Bursa'da bir çiftçi, 2010 yılında 23 ineğini birden sigortalattı! Ancak ineklerden 6'sı kısır kalınca sigorta şirketinin kapısını çaldı. İneklerin, poliçeden önce kısır olduğunu söyleyen sigorta şirketi ödeme yapmayınca soluğu mahkemede aldı.

Yargıtay, 6 adet hayvan için toplam 8 bin 640 TL tazminat bedeli hesapladı! Ancak şirket karara karşı çıktı! Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise 11 yıl süren dava için emsal bir karara imza attı. Çiftçinin senelerdir mağdur edildiğini dikkat çekerek altı adet sığırın hasar bedeli olan 27 bin 360 liranın gecikme bedeli ile tahsilinde karar kıldı.