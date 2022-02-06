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    • Yaşam
    • 07.02.2022 06:21
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    • 07.02.2022 06:21
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    Denizli'de korkunç kaza! Otomobil takla attı: 2 ölü

    Son dakika haberi! Denizli'nin Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin savrularak takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    DHA
    Denizli’de korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

    Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan Osman Nuri Topuz (52) yönetimindeki 20 ZY 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Denizli'de korkunç kaza! Otomobil takla attı: 2 ölü
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