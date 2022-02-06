Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Isparta'daki enerji verme çalışmalarına ilişkin açıklama!

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz.