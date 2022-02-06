Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Isparta'daki enerji verme çalışmalarına ilişkin açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için sürdürülen çalışamalara ilişkin açıklama yaptı.
600 PERSONEL 200'DEN FAZLA ARAÇ SAHADA
Bakanlık kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sahada yaklaşık 600 personel ve 200'den fazla araç bulunduğunu açıkladı.
DESTEK EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Isparta'da yoğun kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz.