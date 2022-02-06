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    • Yaşam
    • 06.02.2022 23:41
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    • 06.02.2022 23:47
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Isparta'daki enerji verme çalışmalarına ilişkin açıklama!

    Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakalığı'nın çalışmaları sürüyor. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan ’Isparta’ açıklaması!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için sürdürülen çalışamalara ilişkin açıklama yaptı.

    600 PERSONEL 200'DEN FAZLA ARAÇ SAHADA
    Bakanlık kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sahada yaklaşık 600 personel ve 200'den fazla araç bulunduğunu açıkladı.

    DESTEK EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Isparta'da yoğun kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz.

        Elektrik dağıtım şirketleri ADM, Meram, BEDAŞ, Çamlıbel, Gediz, Uludağ, Osmangazi, SEDAŞ ve EnerjiSA'dan takviye ekipler çalışmalara destek olmak için bölgeye intikal ettiler."

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        Haberler Yaşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Isparta'daki enerji verme çalışmalarına ilişkin açıklama!
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