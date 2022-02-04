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    • Yaşam
    • 05.02.2022 06:35
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    • 05.02.2022 06:35
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    Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı: Ünlü sanatçı Teoman'ın bulunduğu mekanı kurşunladılar!

    Son dakika haberi! İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı iddia edildi. Silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Ünlü sanatçının bulunduğu mekanı kurşunladılar!

    Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

    Saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı iddia edildi.

    Olay, 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçiyle yaralandı.

    Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu.

        Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

        TEOMAN DA MEKANDAYDI
        Silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

        Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.


            Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı. 3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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            Haberler Yaşam Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı: Ünlü sanatçı Teoman'ın bulunduğu mekanı kurşunladılar!
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