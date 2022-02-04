Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı: Ünlü sanatçı Teoman'ın bulunduğu mekanı kurşunladılar!

Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

TEOMAN DA MEKANDAYDI

Silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.