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    • Ekonomi
    • 05.02.2022 01:05
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    • 05.02.2022 01:16
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    Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda! Canlı yayında açıklandı: KDV indirimi gelebilir

    Son dakika haberleri... Elektrik faturalarında yeni indirim yolda... Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." ifadeleriyle faturalarda gerçekleşen hafifleme sonrası yeni bir elektrik faturası indiriminin daha gelebileceği öğrenildi. A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AHaber
    Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda!

    Elektrik faturalarında yeni indirim sinyali geldi. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." ifadeleriyle elektrik faturalarında yeni bir döneme geçildiğini duyurmuştu.

    Elektrik faturalarında yaşanan artışlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söylemişti:

    "Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken, biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Uzunca bir süre doğal gazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir."

    ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ İNDİRİM YOLDA
    A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı.

    Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

        Dilek Güngör şunları söyledi:

        "BAZI ESNAFLARA KİRALARI KADAR ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"
        "Önümüzdeki günlerde detaylı şeyler göreceğiz. Gıdada bir tık indirim olması bekleniyor. Elektrik faturaları gündemde. Kademeli tarife getirildi ama esnaf kesiminde büyük sıkıntı var. Özellikle bakkal, lokanta gibi yerlerde buzdolapları çalışıyor. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geliyor.

        YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLEBİLİR
        Maliyet hesabı yapılması gerekiyor. Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu ciddi bir indirim anlamına gelir. TRT payı uzun zamandır tartışılıyordu bunlardan hükümet vazgeçti. Kısa vadede bir KDV geçişi olabilir.

        "VERGİ İNDİRİMİ ENFLASYONA DA KATKI SAĞLAR"
        Gıda noktasında indirimlerin olacağını düşünüyorum. Bazı ürünler artık lüks kategorisinde değil. Fiyatlar çok arttı. Sebze ve meyvede fiyatlar çok çok arttı ve hayat pahalılığı yaşanıyor. Vergi indirimi enflasyona da katkı sağlar.

        BAKANLIK BENCE KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK
        KDV'nin düşürüleceğini düşünüyorum. Bakanlık bence kısa sürede bunu açıklayacak."
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        Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda!
        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda! Canlı yayında açıklandı: KDV indirimi gelebilir
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