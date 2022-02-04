Dilek Güngör şunları söyledi:

"BAZI ESNAFLARA KİRALARI KADAR ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"

"Önümüzdeki günlerde detaylı şeyler göreceğiz. Gıdada bir tık indirim olması bekleniyor. Elektrik faturaları gündemde. Kademeli tarife getirildi ama esnaf kesiminde büyük sıkıntı var. Özellikle bakkal, lokanta gibi yerlerde buzdolapları çalışıyor. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geliyor.

YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLEBİLİR

Maliyet hesabı yapılması gerekiyor. Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu ciddi bir indirim anlamına gelir. TRT payı uzun zamandır tartışılıyordu bunlardan hükümet vazgeçti. Kısa vadede bir KDV geçişi olabilir.