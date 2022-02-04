Yunan unsurlarının denize attığı kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de karaya vurmuş halde bulundu

31 Ocak Pazartesi günü, saat 11.20 sıralarında Çeşme açıklarındaki Karaada üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, adadaki 2 göçmeni kurtarmıştı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu söylemeleri üzerine, 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştı. Denizde ve sahil kesiminde yapılan arama çalışmaları sırasında, bugün Dalyan Mahallesi'ndeki Top Burnu'nda karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
Karaada'dan kurtarılan 2 düzensiz göçmen, bulunan cansız bedenin arkadaşlarına ait olduğunu teşhis ettiler.
YUNAN ASKERİNİN ÖLÜME İTTİĞİ YEMENLİ KALLA, DENİZDE KAYBOLAN KUZENİNİ UNUTAMIYOR
Yunanistan unsurlarının denize atmasının ardından yüzerek çıktıkları adadan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan Yemenli Mahgdi Kalla, kuzenini dalgalar arasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Yemenli Kalla ile eşi Fadima Mahmud ve kuzeni Mücahid Abdulcavad, yeni bir yaşam umuduyla 2 ay önce yasa dışı yollardan İzmir'e geldi.
Yemenli aile, 30 Ocak Cumartesi akşamı, tamamı Yemenliler'den oluşan düzensiz göçmen grubuyla lastik bota binerek Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adasına geçti.