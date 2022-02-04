Yunan unsurlarının denize attığı kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de karaya vurmuş halde bulundu

Yunan polisinin tüm sığınmacılardaki para ve cep telefonlarını aldığını, bazılarını ayırarak bir bota bindirdiğini, kendilerini ise ters kelepçeli olarak karakola götürdüğünü anlatan Kalla, "Bizi küçük bir bota bindirdiler. Yanımızda Yunan askerleri de vardı. 20 dakika denizde ilerledikten sonra kelepçeleri çözdüler. Üzerimizde çocuk can yeleği vardı. Ona sığamıyorduk. Kelepçelerimizi çözüp bizi denize attılar. Yüzme bilmediğimizi Yunan askerlerine söyledik. Bizi denize atıp geri döndüler." dedi.

Denizin dalgalı olması nedeniyle uzun süre mücadele ettiklerini, bir ara artık öleceğini düşündüğünü belirten Kalla, şöyle devam etti:

"Can yeleği küçüktü, bizi kaldırmıyordu. Çok çok su yuttuk. O yüzden kuzenim yüzemedi. Biz adaya çıktık. Sabaha kadar bekledik. Ertesi gün saat 10.00'da Türk Sahil Güvenlik ekipleri bizi fark etti ve kurtardı. Kuzenim zaten yüzmeyi bilmiyordu ve yüzmekten çok korkuyordu. Hala kulağımda onun sesi var. Kesinlikle insanlık dışı bir muameleydi. Bir insanı nasıl alıp denize atabiliyorsunuz. Kesinlikle bir daha Yunanistan'a geçmeye çalışmayacağım. Biz ülkemizden kötü koşullar ve savaşlar nedeniyle kaçmaya çalıştık. Ölümden kaçtık ama yine ölüme gittik, yeni bir şey bulamadık."

Kalla, hayatlarını kurtaran Türk askerlerine minnettar olduklarını da belirterek, "Türkiye sağ olsun, bize sahip çıktı ve ilgilendi. Adadan bizi sırılsıklam kurtardılar. Kıyafet ve battaniye verdiler. Yunanistan askerleri bize yemek vermemişti. Türk askerleri süt ve yemek verdi. Bize hiç kötü davranmadılar." diye konuştu.