Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin arkadaşları Yunan zulmünü anlattı: Üç gün bize su ve yemek vermediler

Yunanistan'da yakalandığını ve 4 gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirten Mustafa, "Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler." dedi.

Suriye uyruklu Enver Yılmaz ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA BİLE KÖTÜ DAVRANIYORLAR

Kendilerine Yunanistan'da çok kötü davranıldığını belirten Yılmaz, "Avrupa'ya gitmek istiyordum. Yunanistan'a geçtik ve askerleri bizi yakaladı. Dövdüler, bu soğuk havada elbiselerimizi çıkardılar. Hapishaneye götürdüler bizi. Orada her taraf ıslaktı, battaniyeler kaldığımız yer ıslaktı, donduk. Kadınlara, çocuklara, herkese kötü davranıyorlar." diye konuştu.

Yunanistan tarafının kendilerini ıslak ve soğuk bir yerde çıplak şekilde beklettiğini anlatan Yılmaz, "Bizi o şekilde botlara koyup Türkiye tarafına gönderdiler. Türkiye'den Türk askerlerinden Allah razı olsun. Bize ayakkabı, elbise, yemek verdiler." ifadelerini kullandı.