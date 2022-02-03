Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin arkadaşları Yunan zulmünü anlattı: Üç gün bize su ve yemek vermediler

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı tutum şiddetini artırıyor.
19 DÜZENSİZ GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ
Son olarak ayakkabıları ve elbiseleri soyularak Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen donarak öldü.
Donarak ölen 19 düzensiz göçmenin arkadaşı Bangladeş uyruklu Riyaz A, yaşadıklarını anlattı.
İpsala ilçesinde, Yunanistan tarafından geri itilen 19 kişi ile donarak ölmeden önce yolculuk yapan 4 düzensiz göçmen Türkiye'ye sığındı.
Bu grupta yer alan Bangladeş uyruklu Riyaz A, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzüldüğünü söyledi.
Yunanistan'ın kendilerine kötü davrandığını anlatan Riyaz A, şöyle devam etti:
"Üç gün bize su ve yemek vermediler. Üzerimiz inceydi, çok yağmur yağıyordu. Çok üşüdük. Bizi Türkiye'ye gönderdiler. Biz hızlı hareket ettik, diğer arkadaşlar dinlendi. Oturmadık, devam ettik, araç bulduk. Sonra Türk askeri bize ayakkabı, mont, yemek verdi, tedavimiz yapıldı, o yüzden biz hayatta kaldık."
Riyaz A. dünyaya seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.
Düzensiz göçmenlere kötü davranılmaması gerektiğini vurgulayan Riyaz A, şunları kaydetti:
"Biz insanız. Bizim ülkemizde de Türkiye'de Yunanistan'da da insanlar var. İnsanlar arasında ayrım yapılmamalı. Avrupa Birliği bunları görüyor ve duyuyor. Arkadaşlarımızı ince üstleriyle geri ittikleri için hayatlarını kaybettiler. Dünyada herhangi bir ülkede göçmenlere böyle davranılmıyor. Biz yoksul bir yerden geliyoruz. Hırsızlık yapmak için değil, çalışmak için geliyoruz."