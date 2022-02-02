Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?
Türkiye Kübra Ece'nin sır ölümünü konuşurken yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kübra Ece'nin balkonundan düşüp de hayatını kaybettiği eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin evi de polis ekiplerince mühürlendi. Ekipler kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayın aydınlanması için çalışmalara devam ediyor. Peki Kübra Ece nasıl düştü?
Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen Kübra Ece (30), bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrıldı. Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün saat 04.00 sıralarında Mehmet Emre Ş.'nin Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki evine gitti.
Evde Mehmet Emre Ş.'nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı. Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Kübra Ece evde Luizia Marina R.C.'yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartıştı.
İFADE VERİP SERBEST KALDILAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet'te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.