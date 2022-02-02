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Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

Türkiye Kübra Ece'nin sır ölümünü konuşurken yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kübra Ece'nin balkonundan düşüp de hayatını kaybettiği eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin evi de polis ekiplerince mühürlendi. Ekipler kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayın aydınlanması için çalışmalara devam ediyor. Peki Kübra Ece nasıl düştü?

02.02.2022 08:54 - Son Güncelleme: 02.02.2022 09:17
Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen Kübra Ece (30), bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrıldı. Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün saat 04.00 sıralarında Mehmet Emre Ş.'nin Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki evine gitti.

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Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

Evde Mehmet Emre Ş.'nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı. Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Kübra Ece evde Luizia Marina R.C.'yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartıştı.

Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

Sinir krizi geçiren ve evdeki eşyalara zarar veren Kübra Ece, 45 dakika evde kaldıktan sonra da dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü. Evdekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Ece hayatını kaybetti.

Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

İFADE VERİP SERBEST KALDILAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet'te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fenomen Kübra Ece’nin sır ölümü! Kübra Ece erkek arkadaşının evinin balkonundan nasıl düştü?

Kübra Ece'nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Başsavcılık, polise Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili detaylı araştırma yapılması talimatı verdi. Kübra Ece, Adli Tıp'taki otopsinin ardından İstanbul'da toprağa verildi.

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