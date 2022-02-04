Fox TV'de rezalet: Canlı yayında küfrü bastı

CANLI YAYININDA KÜFÜR ETTİ

Sunucu Özlem Hanım'a 'Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor?' sorusunu yöneltti.

Özlem Hanım soruya 'Evet' yanıtı verirken Ahmet isimli şahıs araya girdi ve canlı yayında küfretti.

İzleyenler ise dondu kaldı. Sunucu Fulya Öztürk "Canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" dedi.

FOX TV'DE CANLI YAYINDA PORNO REZALETİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl FOX TV'de yine Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında canlı yayında porno rezaleti yaşanmıştı.

Programa katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.

Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.