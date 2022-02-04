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    • Yaşam
    • 04.02.2022 23:22
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    • 05.02.2022 00:06
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    Fox TV'de rezalet: Canlı yayında küfrü bastı

    Son dakika haberleri... Daha önce "canlı yayında porno" skandalı ile gündeme gelen FOX TV'deki "Fulya ile Umudun Olsun" programı yine bir skandala sahne oldu. Sunucu Fulya Öztürk'ün programdaki kadına ‘Namık sana çok mu iyi davranıyor?’ sorusunu yöneltmesi üzerine canlı yayındaki diğer adam araya girerek küfretti.

    takvim.com.tr
    Fox TV’de rezalet!

    Amerikan yayın kuruluşu Fox TV toplum ahlakını hedef alan yayınlarına devam ediyor.

    Son dönemde pagan ve satanist ritüellerinin yer aldığı Maske Kimsin Sen? programıyla tepki çeken Fox TV yine bir rezaletle gündeme geldi.

    Geçtiğimiz yıl "canlı yayında porno" skandalının yaşandığı "Fulya ile Umudun Olsun" programında bu kez de canlı yayında küfür rezaleti yaşandı.

    Eşinin başka bir adama kaçtığını öğrenen Ahmet isimli şahıs kızıyla birlikte Fox TV'deki programa başvurdu.

    Özlem Hanım, eşinin kaçtığı Namık isimli şahıstan bahsetti ve onu bırakmayacağını dile getirdi. Fox TV sunucusu ve Özlem Hanım'ın kızı Özlem Hanım'ı ikna etmeye çalıştı, ancak Özlem Hanım mutlu olduğunu dile getirdi.

    CANLI YAYININDA KÜFÜR ETTİ
    Sunucu Özlem Hanım'a 'Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor?' sorusunu yöneltti.

    Özlem Hanım soruya 'Evet' yanıtı verirken Ahmet isimli şahıs araya girdi ve canlı yayında küfretti.

    İzleyenler ise dondu kaldı. Sunucu Fulya Öztürk "Canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" dedi.

    FOX TV'DE CANLI YAYINDA PORNO REZALETİ YAŞANMIŞTI

    Geçtiğimiz yıl FOX TV'de yine Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında canlı yayında porno rezaleti yaşanmıştı.

    Programa katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.

    Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.

        Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

        GÜLÜŞEREK İZLEDİLER
        Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izledi.

        "HAYIRLI CUMALAR' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
        Programda rezalet üstüne rezalet yaşanırken arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı.
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