Fox TV'de rezalet: Canlı yayında küfrü bastı

Amerikan yayın kuruluşu Fox TV toplum ahlakını hedef alan yayınlarına devam ediyor.
Son dönemde pagan ve satanist ritüellerinin yer aldığı Maske Kimsin Sen? programıyla tepki çeken Fox TV yine bir rezaletle gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl "canlı yayında porno" skandalının yaşandığı "Fulya ile Umudun Olsun" programında bu kez de canlı yayında küfür rezaleti yaşandı.
Eşinin başka bir adama kaçtığını öğrenen Ahmet isimli şahıs kızıyla birlikte Fox TV'deki programa başvurdu.
Özlem Hanım, eşinin kaçtığı Namık isimli şahıstan bahsetti ve onu bırakmayacağını dile getirdi. Fox TV sunucusu ve Özlem Hanım'ın kızı Özlem Hanım'ı ikna etmeye çalıştı, ancak Özlem Hanım mutlu olduğunu dile getirdi.
CANLI YAYININDA KÜFÜR ETTİ
Sunucu Özlem Hanım'a 'Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor?' sorusunu yöneltti.
Özlem Hanım soruya 'Evet' yanıtı verirken Ahmet isimli şahıs araya girdi ve canlı yayında küfretti.
İzleyenler ise dondu kaldı. Sunucu Fulya Öztürk "Canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" dedi.
FOX TV'DE CANLI YAYINDA PORNO REZALETİ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz yıl FOX TV'de yine Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında canlı yayında porno rezaleti yaşanmıştı.
Programa katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.
Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.