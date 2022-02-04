İstanbul Zeytinburnu'nda silahlı kovalamaca! Arkadaşını vuran kişiye silah çekip peşine düştü

SİLAHINI ÇIKARIP ONU KOVALADI

Olayın görgü şahitlerinden Murat Aktaş, "Yukardan iki kişi geliyordu. Arkadan da bir kişi sıktı bacaklarına. Yanından geçti koşarak aşağı doğru indi. Diğeri de silahını çıkarıp onu kovaladı. 3-4 el ateş edildi. Yaralının belinden aşağısına sıktılar herhalde hayatını kaybetmez" dedi. Olaydan sonra yaşanan kovalamaca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.