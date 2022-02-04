Diyanet'e göre ezan bitmeden namaz kılınabilir mi? Ezan okunurken namaz kılınır mı?

İnsanları namaza çağırmayı sembolize eden ezan, Müslümanların ibadet ve kültür medeniyet hayatında önemli bir yeri vardır. Bilindiği üzere İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Bu kapsamda namazla ilgili bazı sorular merak ediliyor. Peki, ezan okunurken namaz kılınır mı? Diyanet'e göre ezan bitmeden namaz kılınabilir mi? İşte detaylar!
EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?
İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.
Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.