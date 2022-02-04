Bebeğe çamaşır sulu işkencede istenen ceza belli oldu

DEHŞET MÜTAALADA ORTAYA ÇIKTI

Duruşma savıcı esas hakkında mütalaasında, Ezgi Korucu'nun Eylül Mira Korucu'ya bir türlü ısınamaması üzerine, onu öldürmeye karar verdiğini belirtti. Annenin, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumda bulunan bebeğin burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı, yine kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği kaydedildi. Ayrıca hastanede tedavisi yapılan bebeğin koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte ettiği de anlatıldıi. Sanığın mağdur çocuğa yönelik işlediği, sürece yayılan eylemlerinin bir bütün halinde altsoyu tasarlayarak ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye suçunun oluştuğu vurgulandı.