Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani annenin yargılandığı davada flaş gelişme

Cani anne bu seferde başka bir hastaneye sevk edilen bebeğine tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte etmişti. Hastanede çalışan doktorun fark etmesiyle ise soruşturma başlatılmış ve anne hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istemişti. Gelen rapor ile Ezgi K.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.