4 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? Üç Aylar Recep Ayı orucu saat kaçta açılır? Diyanet ezan ve namaz vakitleri...

Mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsamaktadır. Bu aylarda oruç tutmak isteyenler özellikle ezan ve akşam namazı saatlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinde il il ezan ve namaz vakitleri yer alıyor. Haberimizde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm illerin ezan ve namaz saatlerinde ulaşabilirsiniz. Peki 4 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? Üç Aylar Recep Ayı orucu saat kaçta açılır? İşte Diyanet ezan ve namaz vakitleri...
4 ŞUBAT CUMA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK?
*İstanbul'da bugün akşam ezanı saat 18:31'da okunacak.
*Ankara'da akşam ezanı saati 18:17 olarak açıklandı.
*İzmir'de bugün akşam ezanı saat 18:43'de okunacak.
*Gaziantep akşam ezanı saati: 18:05
*Konya iftar saati: 18:23
*Trabzon iftar saati: 17:48
*Bursa iftar saati: 18:32
İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Üç aylarda oruç tutulur, tespih çekilir ve dua edilir. Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.
– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.