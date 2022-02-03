Oksitosin nedir, ne işe yarar? Oksitosin nerelerde bulunur? Oksitosin hormonu etkileri ve görevleri

Oksitosin toplum içerisinde "Aşk hormonu" ya da "Bağlılık hormonu" olarak da bilinmektedir. Oksitosin ve cinsellik arasında bağ bulunmaktadır. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde oksitosinin sosyal davranışlarda görev aldığı ortaya konulmuştur. Erkeklerde cinsel çekim ve eşine bağlanma duygusunu artırdığı düşünülüyor. İşte Oksitosin nedir, ne işe yarar? Oksitosin nerelerde bulunur? sorularının detaylı yanıtları ve Oksitosin hormonu etkileri ve görevleri...
OKSİTOSİN NEDİR?
Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezine gelen ve hipofiz bezinin arka bölümünden bazı uyarılar sonucu salgılanan protein yapıda bir hormondur. Beyinde kimyasal bir haberci görevi üstlenen oksitosin insan davranışlarının birçoğunda önemli bir role sahiptir.
NE İŞE YARAR?
Oksitosin hormonunun hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri bulunmaktadır. Bu hormonun üreme sistemi üzerinde, doğum ve doğum sonrası dönemde fizyolojik etkileri; annelik içgüdüsü, bağlanma ve cinsellik konuları üzerinde ise psikolojik etkileri görülmektedir. Stres ile tetiklenen kortizol salınımını baskılayarak anksiyeteyi (kaygı bozukluğunu) azaltması ve güven duygusunu artırması söz konusudur. Bununla birlikte antiinflamatuar etkileri sebebiyle de yara iyileşmesinde rol aldığı ve ağrı kesici etki gösterdiği düşünülmektedir.
HORMONUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Oksitosin hormonu, doğum esnasında doğum sürecini hızlandıran rahim kasılmalarını sağlayarak kolay bir doğum olmasını, doğum sonrasında ise memelerdeki süt kanallarının kasılmasını sağlayarak anne sütünün meme ucuna gelmesini sağlar. Bununla birlikte annelik içgüdüsünün oluşması ve anne bebek arasındaki bağın kurulmasında da etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca cinsel uyarılma, güven, romantik bağlanma gibi birçok insan davranışında önemli bir role sahiptir.