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    • Yaşam
    • 03.02.2022 17:25
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    • 03.02.2022 17:25
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    3 Şubat Perşembe iftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2022! İl il Regaip Kandili İMSAKİYE!

    3 Şubat iftar saati, bu önemli günde oruç tutanlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili orucu için sahur yapanlar bugün oruç tutuyorlar. Regaip Kandil'inde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar saatleri yayımlandı. Peki, 3 Şubat 2022 iftara ne kadar kaldı? İftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2022!

    takvim.com.tr
    3 Şubat Perşembe iftara ne kadar kaldı 2022?

    İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İbadetlerle dolu geçen Regaip Kandili'nde vatandaşlar oruç tutuyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekler hazırlanıyor ve iftar sofraları kuruluyor. İftarın saat kaçta olduğunu merak eden kişiler iftara ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 Şubat 2022 iftara ne kadar kaldı? İftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2022!

    AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

    İstanbul'da akşam ezanı saati 18:30 olacak açıklandı.

    Ankara'da akşam ezanı saati 18:16 olacak.

    İzmir'de akşam ezanı saati 18:42 olacak.



    Gaziantep'te akşam ezanı saati 18:04 olarak açıklandı.

    Konya iftar saati: 18:22

    Trabzon iftar saati: 17:47

    Bursa iftar saati: 18:31

    İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÜÇ AYLAR ORUCU HAKKINDA DİYANET AÇIKLAMASI

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

        Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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        Haberler Yaşam 3 Şubat Perşembe iftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2022! İl il Regaip Kandili İMSAKİYE!
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