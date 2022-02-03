Son dakika: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümü hakkında flaş gelişme! İki dosya birleşti

Duygu Delen ailesinin avukatının talebini yerinde bulan davanın görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine istenen güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin rapor dava dosyasına gönderildi.
Duygu Delen'in yere düşmesinden 68 saniye sonra tutuklu sanık Mehmet K'nin koşarak Delen'in yanına geldiği ve müdahale ettiği hatırlatılan raporda, "Duygu Delen'in yere temas etmesiyle Mehmet K'nin kamera açısına girmesi arasında geçen süre zarfında 914 görüntü karesi incelendiğinde görüntü üzerinde herhangi bir kesme, birleştirme, ekleme ve çıkarma gibi bir işlemin olmadığı anlaşılmıştır." denildi.
Hareketsiz şekilde yerde yatan Duygu Delen'i yerden kaldırmaya, onunla konuşmaya çalışan Mehmet K'nin bir süre sonra cebinden telefonu çıkarıp, bir şeyler yaptıktan sonra yere bıraktığı görüldüğü ifade edilen raporda, "Telefonu yerden alarak Duygu Delen'in üstüne koyan Mehmet K'nin vücut dilinden ve telefona iyice yaklaşarak bir şeyler konuşmasından anlaşılacağı üzere telefonla konuştuğu değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.