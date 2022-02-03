Son dakika: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümü hakkında flaş gelişme! İki dosya birleşti

Duygu Delen'in yere düşmesinden 68 saniye sonra tutuklu sanık Mehmet K'nin koşarak Delen'in yanına geldiği ve müdahale ettiği hatırlatılan raporda, "Duygu Delen'in yere temas etmesiyle Mehmet K'nin kamera açısına girmesi arasında geçen süre zarfında 914 görüntü karesi incelendiğinde görüntü üzerinde herhangi bir kesme, birleştirme, ekleme ve çıkarma gibi bir işlemin olmadığı anlaşılmıştır." denildi.