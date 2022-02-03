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    • Yaşam
    • 03.02.2022 17:27
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    • 03.02.2022 17:27
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    Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı

    Yazlık villalardan çaldıkları eşyaları, taksiyle ikinci el ürün satışı yapılan yerlere götürüp, satan 7 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi'nde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olayları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

    İlçe merkezinde oturan 7 kişinin, ocak ayında farklı günlerde gittikleri mahalledeki villalardan eşya çalıp, taksiye yükleyerek ilçe merkezine götürdükten sonra ikinci el ürün satışı yapılan yerlere sattıkları belirlendi.

    Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı desteğiyle ilçe merkezindeki 5 adrese, dün operasyon düzenlendi.

    7 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

    Baskında,7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ev eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
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    Haberler Yaşam Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı
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