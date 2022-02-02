Recep ayının ilk akşamı kılınacak namazlar nelerdir? Recep ayının ilk gecesi okunacak dualar nelerdir? Recep ayı ibadetleri: tesbihler, zikirler

ÜÇ AYLAR'DA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.

Kendi malından Müslüman kardeşlerine vermek olan zekat farz bir ibadettir. Ancak zekatın yanı sıra verilen sadakalar da çok önemlidir. Bu mübarek aylarda bol bol sadaka vermek güzel bir ibadet şeklidir.

Müslümanlar için belirlenen yol haritasına var olan her şey bu aylarda daha dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaya gayret edilmeli. Faizden uzak durmak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, yetimin hakkını korumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak.

RECEP AYININ İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk gecesi kılınacak namaz çok değerlidir. Recep ayında kılınacak olan 30 rekat namaz, Allah katında mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz Rasûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) berberi tarafından rivayet edilmiştir.