Recep ayının ilk akşamı kılınacak namazlar nelerdir? Recep ayının ilk gecesi okunacak dualar nelerdir? Recep ayı ibadetleri: tesbihler, zikirler

Recep ayı ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Üç ayların gelmesiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu özel günde neler yapabileceklerini araştırmaya koyuldu. Peki Recep ayının ilk gecesi okunacak dualar nelerdir? recep ayının ilk akşamı kılınacak namazlar nelerdir? İşte Recep ayının ilk gününde yapılması gerekenler...
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgiler paylaşıldı;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
ÜÇ AYLAR'DA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.
Kendi malından Müslüman kardeşlerine vermek olan zekat farz bir ibadettir. Ancak zekatın yanı sıra verilen sadakalar da çok önemlidir. Bu mübarek aylarda bol bol sadaka vermek güzel bir ibadet şeklidir.
Müslümanlar için belirlenen yol haritasına var olan her şey bu aylarda daha dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaya gayret edilmeli. Faizden uzak durmak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, yetimin hakkını korumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
RECEP AYININ İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk gecesi kılınacak namaz çok değerlidir. Recep ayında kılınacak olan 30 rekat namaz, Allah katında mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz Rasûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) berberi tarafından rivayet edilmiştir.