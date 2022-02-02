2022 Eşe, dosta, akrabaya resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri! ÜÇ AYLAR KANDİL MESAJLARI! Duygusal, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli...

ÜÇ AYLAR KANDİL MESAJLARI 2022 YENİ

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.