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    • Yaşam
    • 02.02.2022 10:19
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    • 02.02.2022 10:19
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    Kan donduran olay! Annesinin cesedini üç ay boyunca evde sakladı

    Japonya'da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini evde tutan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sato'nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

    Annesinin cesedini üç ay boyunca evde sakladı

    Japonya'nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato'nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

    Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.

    Sato'nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Kan donduran olay! Annesinin cesedini üç ay boyunca evde sakladı
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