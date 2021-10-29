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    • 29.10.2021 16:08
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    • 29.10.2021 16:08
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    Boğazı kesilerek öldürülmüştü! 25 yaşındaki Şebnem Şirin Denizli'de geçit töreninde anıldı

    Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Geçit töreninde kadınlar, 2 gün önce boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı.

    Şebnem Şirin Denizli’de geçit töreninde anıldı

    Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

    Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Denizli Valisi Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Güven, askeri araçla halkı selamladı.



    'COŞKU İÇİNDE GURURLA KUTLUYORUZ'
    Törende konuşan Atik, "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Denizli'de de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

        NE OLMUŞTU?

        Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin Türkiye'yi yasa boğdu. Sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesen Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Z, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.
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