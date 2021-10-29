Boğazı kesilerek öldürülmüştü! 25 yaşındaki Şebnem Şirin Denizli'de geçit töreninde anıldı





'COŞKU İÇİNDE GURURLA KUTLUYORUZ'

Törende konuşan Atik, "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Denizli'de de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.