Boğazı kesilerek öldürülmüştü! 25 yaşındaki Şebnem Şirin Denizli'de geçit töreninde anıldı

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
'COŞKU İÇİNDE GURURLA KUTLUYORUZ'
Törende konuşan Atik, "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Denizli'de de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.