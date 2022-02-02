Bugün Regaip kandili mi? 3 Şubat ne kandili? Bugün Perşembe günü ne kandili?

Perşembe günü ne kandili 2022? Yarın Regaip kandili mi? 3 Şubat ne kandili? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanan veriler arasında yer alıyor. Sevdiklerine göndermek isteyen binlerce vatandaş şuandan kandil mesajlarını incelemeye başladı. En güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını sizler amacıyla derledik, uzakta olsanız da sevdiklerinize göndererek onları mutlu edebilirsiniz.
YARIN PERŞEMBE GÜNÜ NE KANDİLİ? YARIN REGAİP KANDİLİ Mİ? 3 ŞUBAT NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 3 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI
-Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
-Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
-Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
-Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.