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    • Yaşam
    • 03.02.2022 07:30
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    • 03.02.2022 07:30
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    Regaip Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutmanın fazileti nedir?

    Üç ayların ilki olan Recep ayı bugün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili yarın idrak edilecek. Bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, kandilde oruç tutulur mu? Regaip Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Kandil günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylı bilgi...

    Regaip Kandil orucuna nasıl niyet edilir?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının da içerisinde yer aldığı üç aylar bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar kandil günü orucuyla ilgili detaylı bir şekilde bilgi almak istiyor. Peki, kandilde oruç tutulur mu? Regaip Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Kandil günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

    KANDİLDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

    Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyetlenmeleri gerekir.

    Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur. Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

    Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

    Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

    Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

    "Ramazanı ta'zim için Şaban."

    Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?"

    "Ramazanda verilen!" cevabını verdi.

        REGAİP KANDİL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Regaip kandilinin de içinde bulunduğu üç aylarda, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

        Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

        Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

        Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

        Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

        Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.
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