Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Diyanet il il iftar vakitleri...

Diyanet namaz vakitleri gündemde yer alıyor. Üç aylara girdi. İslam alemi açısından büyük öneme sahip bu aylarda oruç tutanlar akşam ezanı ve akşam namazı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Akşam namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? İşte Diyanet iftar vakitleri ve diğer detaylar...
İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
2 Şubat akşam ezanı İstanbul'da saat 18.28'de okunacak. Başkent Ankara'da da 18:15'te okunacak. İzmir'de ise 18:41'te okunacak.
Diyanet'in internet adresi üzerinden 81 ildeki namaz saatlerini öğrenebilirsiniz.
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AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Akşam namazı vakti; güneşin batması ile başlamaktadır.
İslam'ın dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdlarından biri olan Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur" (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).
Rivayetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu'cemü'l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu's-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 233) buyurmuştur.