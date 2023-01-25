Regaip Kandili İslam alemi için önemi nedir? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur?

Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nin anlam ve önemi merak ediliyor. İslam aleminin merakla beklediği 3 aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor.
REGAİP (REGAİB) KELİME ANLAMI NEDİR?
Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.