2022 Regaip Kandili namazı saat kaçta nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip Kandili namazı var mı? Regaip kandili Türkçe dua...

Müslüman alemi tarafından mübarek sayılan Regaip Kandili bu sene 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Bu önemli günde ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecek olanlar Regaip kandili namazı hakkında araştırmalara başladı. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Peki, Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta 2022? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte merak edilen bilgiler!
REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN KILINIYOR?
Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir.
Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?
Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."