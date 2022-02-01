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    • Yaşam
    • 01.02.2022 17:21
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    • 01.02.2022 17:22
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    Uşak'ta 2 gündür haber alınamayan adamın avda donarak öldüğü ortaya çıktı

    Uşak'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın (64), av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    DHA
    Kaybolan adamın avda donarak öldüğü ortaya çıktı

    Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

    Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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