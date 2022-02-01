Son dakika: Sezen Ünlü cinayetinde şoke eden tanık ifadesi: Ses kaydını duydum

TANIKLAR İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni Türkan İşkuran ise "Sezen, Anıl hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Çünkü sürekli rahatsız ediliyordu. Uzaklaştırma kararının ardından Anıl, sahte sosyal medya hesaplarıyla Sezen'i tehdit edip, 'O karnındaki çocuğu bana vereceksin' şeklinde mesaj attı. Olay günü, Sezen bir kız arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı ve girdiği sokakta öldürüldü" diye konuştu.