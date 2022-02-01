Yüksek tansiyon ve diyabet hastası yangın merdiveninde ölü bulundu

"OLAYIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Yangın merdivenine çıkmasının ardından sadece içeriden açılabilen kapının, hava akımının etkisiyle kapanması sonucu eksi 13 derecede donarak öldüğü tahmin edilen Yurdagül Yıkılmaz'ın eşi Sadi Yıkılmaz, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamada bulundu. Sadi Yıkılmaz, olay günü köyde olduğunu söyleyerek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Refakatçi olarak oğlum yanında kalıyordu" dedi.

Yurdagül Yıkılmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Yıkılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.