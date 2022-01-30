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    • Yaşam
    • 30.01.2022 14:51
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    • 30.01.2022 14:51
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    Kocaeli Kandıra'da balıkçının ağa dolanan bacağı koptu

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden açılan balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı ipe dolanarak koptu. Diz altından kopan bacağı bulamayan balıkçılar, sağlık ekiplerine haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

    DHA
    Ağa dolanan bacağı koptu

    Olay, sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.

    AĞA DOLANAN BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU
    Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü. Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli Kandıra'da balıkçının ağa dolanan bacağı koptu
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