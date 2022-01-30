Kocaeli Kandıra'da balıkçının ağa dolanan bacağı koptu

Olay, sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.

AĞA DOLANAN BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü. Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.