Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Sülümenli beldesinde iki gurubun sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklar çekildi. İ.A. (17), F.K. (16), Ö.U.Ö. (17), T.S. (18) ve E.T. (17) ile önceden aralarında husumet bulunan Y.C. (17), İ.G. (16), O.Ç. (16), H.U. (16) ve T.G. (16) arasındaki kavga kısa sürede büyüdü.

Kavgada İ.G, İ.A., Ö.U.Ö. ile F.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan İ.A, Ö.U.Ö, F.K. ile kavgaya karışan T.S, E.T, Y.C, O.Ç, H.U. ve T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.