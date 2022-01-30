Kan donduran aldatma cinayeti! Önce sahte hesap kurdu sonra öldürüp kulağını kesti!

Van İpekyolu'nda dün 65 yaşındaki Veysel Coşkun ile 47 yaşındaki Zeynep Şengüler silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Şengüler'in eşi, emniyetteki ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf etti. Aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini ifade eden 50 yaşındaki Mehmet Veysi Şengüler "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi.
KULAĞI KESİK HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu. Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.