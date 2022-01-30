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    İstanbul'da pansiyondan düşerek ölmüştü! Ölümünden sorumlu tutulan sevgilisi serbest kaldı

    İzmir'de bir hastanede hemşire olan Şebnem Köker (29), İstanbul'da yaşayan erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Bayhan hakkında "Müebbet hapis" istemiyle iddianame düzenlendi! Tutuksuz yargılanan sanık, "Benim eşimle konuşmamı duymuş. Canı sıkıldı. Camın kenarında oturuyordu. Ben diğer odaya geçtim. O da düşmüş" dedi.

    Müebbet istedi ancak serbest

    İzmir'de bir hastanede hemşire olan

    (29), İstanbul'da yaşayan erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Bayhan hakkında "Müebbet hapis" istemiyle iddianame düzenlendi! Tutuksuz yargılanan sanık, "Benim eşimle konuşmamı duymuş. Canı sıkıldı. Camın kenarında oturuyordu. Ben diğer odaya geçtim. O da düşmüş" dedi. Hakim, savcının sanık hakkında talep ettiği tutuklama istemini reddetti. Gözü yaşlı baba Abdullah Köker, sanığın 4 kere ifade verdiğini, 4'ünde de farklı şeyler söylediğini iddia etti. "Bu şahıs benim kızımı tutup 3. kattan attı. Müebbet istenen sanık nasıl tutuklanmaz" diyerek isyan etti!

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    Haberler Yaşam İstanbul'da pansiyondan düşerek ölmüştü! Ölümünden sorumlu tutulan sevgilisi serbest kaldı
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