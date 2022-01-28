Hemşire Şebnem Köker'in sır ölümünde şok detay! Gitar sapı ve kapı kolunda...
İstanbul'da İzmirli hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Köker'i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına başlandı. Kanlı gitar ve kapı kolu hakkında Timuçin Bayhan bakın ne cevap verdi.
Kadıköy'de 6 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a gelmişti. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kalan genç kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar mı olduğu yoksa genç kadının bir cinayete mi kurban gittiği soruları akıllarda dolaşmaya başlarken gözaltına alınan Bayhan, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Timuçin Bayhan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
SANIK ERKEK ARKADAŞ HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Abdullah Köker ve sanık Timuçin Bayhan katılırken taraf avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
TANIŞMA ANINDAN OLAY GÜNÜNE KADAR ANLATTI
Duruşmada sanık Bayhan, kimlik tespiti sırasında evli ve üniversite mezunu olduğunu, kaptanlık yaptığını, aylık gelirininse 5 bin dolar olduğunu söylemesinin ardından savunmasını yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Sanık savunmasında 'Maktulü ben öldürmedim. Darp etmedim. Biz Kasım 2020'de sosyal medyada tanıştık. Olaydan önce Antalya'da tatil yapmıştık. Sonra maktul İstanbul'a geldi. İlk gün bir sıkıntımı yoktu, aparta gittik. Ertesi gün gittiğimiz restoranda tartıştık. Ben başka erkeklerle konuştuğunu görünce kızdım. Olay günü maktul 'Gidiyim mi kalayım' dedi. Ben de kalmasını isteyince kendisi biletini uzattı.
'SENİ SEVİYORUM DEDİKTEN SONRA O SESİ DUYDUM'
Otele geldiklerinde maktulün otel çalışanına bira ve sigara aldırdığını söyleyen sanık, 'Çok alkol almayan biri olarak içince değişmeye başladı. Tartışma esnasında sol bileğimi tutuyordu sonra ben çekince üzerime düştü, o sırada tırnağım kırıldı. 'Seni görmek istemiyorum diyerek gitmek istedi. Anahtarı verdiğimdeyse gitmedi. Camın kenarında oturdu sigara içti. Ayrı odalarda kalmak isteyince ben diğer odaya geçtim. Odadan bana 'Seni seviyorum' dedi. Sonra bir ses duydum. Merdivenlerden yuvarlandı sandım. Kapıya gittim 'Allah' diye bağırdım. Cama baktığımda onu gördüm. Çıplak ayak ben aşağı koştum. Hiçbir şekilde ona zarar vermedim. Ben ciddi sorunları olduğunu biliyordum, dertleşirdik ama böyle bir şey yapacağını düşünemedim' dedi.