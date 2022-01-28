Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde şok detay! Gitar sapı ve kapı kolunda...

'SENİ SEVİYORUM DEDİKTEN SONRA O SESİ DUYDUM'

Otele geldiklerinde maktulün otel çalışanına bira ve sigara aldırdığını söyleyen sanık, 'Çok alkol almayan biri olarak içince değişmeye başladı. Tartışma esnasında sol bileğimi tutuyordu sonra ben çekince üzerime düştü, o sırada tırnağım kırıldı. 'Seni görmek istemiyorum diyerek gitmek istedi. Anahtarı verdiğimdeyse gitmedi. Camın kenarında oturdu sigara içti. Ayrı odalarda kalmak isteyince ben diğer odaya geçtim. Odadan bana 'Seni seviyorum' dedi. Sonra bir ses duydum. Merdivenlerden yuvarlandı sandım. Kapıya gittim 'Allah' diye bağırdım. Cama baktığımda onu gördüm. Çıplak ayak ben aşağı koştum. Hiçbir şekilde ona zarar vermedim. Ben ciddi sorunları olduğunu biliyordum, dertleşirdik ama böyle bir şey yapacağını düşünemedim' dedi.