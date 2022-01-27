Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı. Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Karlı yollarda araçlarıyla çıkanlar ise yine zor anlar yaşarken birçok kaza meydana geldi.