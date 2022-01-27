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    • Yaşam
    • 27.01.2022 10:13
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    • 27.01.2022 10:29
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    Son dakika: İstanbul'da kar bitti çilesi bitmedi! Sokak aralarında vatandaşlar zor anlar yaşıyor

    Son dakika... İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışının sona ermesinin ardından megakentte hayat normale dönüyor. Ancak ara sokaklarda hala kar kütleleri donmuş şekilde duruyor. Ekrem İmamoğlu ise kriz zamanında rakı balık yaparak büyük bir tepki çekmişti.

    İstanbul’da kar bitti çilesi bitmedi!

    Ana yollarda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken ara yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Vatandaşlar sabah saatlerinde işe gitmek için adeta buz üzerinde cambazlık yapmak zorunda kaldı.

    Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı. Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Karlı yollarda araçlarıyla çıkanlar ise yine zor anlar yaşarken birçok kaza meydana geldi.

    ARAÇLAR ÇEKİLDİ
    İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine ya da otellere gitmişti.

        Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Yenibosna mevkii ile Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üçüncü kez "Araçları alın" uyarısında bulundu.

        Polis ekipleri, sürücülere ulaşmaya çalışarak araçların yoldan kaldırılmasını istedi. Çağrıların ardından bazı araçlar sahipleri tarafından bazı araçlar da polis ekiplerince alınarak yollar trafiğe açıldı.

        Bağcılar'da iki vatandaş kartona yazdıkları "Araç kurtarmak bedava" tabelasıyla araçları kara saplanan sürücülerin yardımına koştu. İki vatandaş, çevredekilerin el birliğiyle yolda kalan araçları kurtardı.
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