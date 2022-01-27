Ana yollarda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken ara yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Vatandaşlar sabah saatlerinde işe gitmek için adeta buz üzerinde cambazlık yapmak zorunda kaldı.
Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı. Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Karlı yollarda araçlarıyla çıkanlar ise yine zor anlar yaşarken birçok kaza meydana geldi.
ARAÇLAR ÇEKİLDİ
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine ya da otellere gitmişti.