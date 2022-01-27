Yer: Adana! İş arkadaşını çekiçle öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorsesi üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre küfredip çalışma arkadaşlarına kızdı.

Yaklaşık 3 hafta önce iş başı yapan Emre K. karşılık verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre K., elindeki çekiçle Eser'in başına vurdu.

Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.