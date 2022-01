Türk Hava Yolları (THY) sabah saatlerinde bir pistin açılmasıyla inişlerin başladığı İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına da başladı.

Yoğun kar yağışı sonrasında dün öğleden sonra operasyonun durduğu İstanbul Havalimanı'ndan ilk kalkan uçak THY'nin TK01 sayılı New York seferi oldu. New York uçağını Miami, Huston, Londra ve Atlanta seferleri takip etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, operasyonun kademe kademe normalleştirileceğini belirterek, "Birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.





İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde takip eden İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Havalimanında an itibariyle bir pistin açık olduğunu aktaran Aycı, kalkış uçuşlarının da kademeli olarak başladığını belirtti. Aycı "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing(Uçakların buz çözücü özel sıvılarla yıkanması) yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" dedi.

"SAATLİK 20 UÇAK KALDIRACAĞIZ"

THY, TGS ve İGA ekiplerinin seferber olduğunu kaydeden İlker Aycı şunları söyledi:

"Yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp, daha sonra saatlik 20 uçak kapasite kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz zaman operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına divert eden uçaklarımız ekiplerimiz yarın kademe kademe buraya getireceğiz. Yarın çok yoğun bir gün olacak. İnşallah yarına daha iyi başlayabilmek için bu gece tek tek kaldırdığımız uçakların yanı sıra sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabah birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz. Şehir içinden özellikle uçucu ekiplerimizi buraya getirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bunun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup, tüm yolcularımızla iletişimimizi sürdürüp, ekiplerimizle iletişimimizi sürdürüp operasyonu kademe kademe normalleştireceğiz. Biraz daha sabır istiyoruz. Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. İşimizin başındayız. Yorgunluk nedir bilmeden tüm ekiplerimiz çalışıyor. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."