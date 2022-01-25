Ne tuz ne solüsyon! Kütahya'da köylüler buz tutan yolları 51 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyuyla açıyor





"ÜÇ KAYNAKTAN ŞİFALI SICAK SU FIŞKIRIYOR"

1970 Gediz Depremi'nden sonra Koca Kuzu mevkiinde üç ayrı kaynak halinde ortaya çıkan 51 derece sıcaklıktaki şifalı sıcak suların 52 yıldan beri büyük bir bölümünün boşa aktığını belirten Muhtar Altın, "Yaptırdığımız tahlil sonucuna göre, şifalı sıcak sular içme kürü olarak kullanıldığında mide, barsak, karaciğer ve safra kesesinin kronik hastalıkları ile fonksiyonel yetersizliklerine, ayrıca kompanse diabet ve gut hastalıklarına, lokal banyo uygulamalarında ise kronik romatizmal hastalıklar, nevralji, nevrit, sinir sistemi hastalıkları ve sekelleri ile şişmanlık, gut gibi metabolizma hastalıklarına iyi geldiği tespit edildi.