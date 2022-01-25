Emlak zengini Kerziban Keskin cinayetinde kan donduran detay! Cesedi 6 parçaya bölüme ayırıp...
Antalya Serik'te 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin tutuklandığı cinayette Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı.
Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
İTİRAF İLE ORTAYA ÇIKTI
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne Durmaz'ın arkadaşı Rüstem Başaran, yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi.
Kerziban Keskin'in, Hüsne Durmaz tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem Başaran, "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne Durmaz, bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Rüstem Başaran'ın televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem Başaran ve eşi İnayet Başaran İstanbul'da, Hüsne Durmaz ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Çaka ise Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkisinde gösterdiği, Hüsne Durmaz'ın oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu.