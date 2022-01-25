Emlak zengini Kerziban Keskin cinayetinde kan donduran detay! Cesedi 6 parçaya bölüme ayırıp...

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rüstem Başaran'ın televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem Başaran ve eşi İnayet Başaran İstanbul'da, Hüsne Durmaz ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Çaka ise Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkisinde gösterdiği, Hüsne Durmaz'ın oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu.