Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.01.2022 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 11:59
    ABONE OL

    İstanbul'da kar rezaleti! Cenazeyi yolda bıraktılar

    Ekrem İmamoğlu'nun unuttuğu İstanbul'da skandal kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Belediye aracının kar sebebiyle yolda kalması üzerine sürücü ve imam, iddiaya göre cenaze ile cenaze sahibini ortada bıraktı.

    İstanbul’da kar rezaleti! Cenazeyi yolda bıraktılar

    Vefat eden yakınlarının cenazelerini alan vatandaşlar, İBB cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Ancak son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

    İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cenazeyi servis yardımı istedikleri Sultangazi Belediyesi'nin aracına taşıdı.

    Yaşananları anlatan cenaze sahibi vatandaş, "Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153'ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu’na 2 kere oy veren vatandaş beddua okudu
    Haberler Yaşam İstanbul'da kar rezaleti! Cenazeyi yolda bıraktılar
        SON DAKİKA