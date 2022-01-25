'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış! Kapısı açık marketten aldıkları ürünleri kameraya gösterip ücreti marketin girişine bıraktılar

Bir süre sonra gelen bir kişi de içecek ve su alıyor. Markette kimse olmadığını gören kişi daha sonra su ve içeceği bırakıp, marketten ayrılıyor. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market sahibi Zeynep Ağırman hem şaşırdı hem de duygulandı.