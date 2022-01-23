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    • Yaşam
    • 23.01.2022 08:53
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    • 23.01.2022 08:56
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    SON DAKİKA: Hemşire Ömür Erez iş yerinde katledildi! Dayısı katil Rahmi Uygun'un o sözlerini yalanladı: Tek derdi para değil kızıydı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da aile sağlık merkezinde hemşire olarak görev yapan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde "Bana borcu vardı" dediği Ömür Erez'in dayısı katilin iddialarını yalanladı. Dayı Gündüz "Ömür'ün parayla bir derdi yoktu, tek derdi kızıydı" dedi.

    Ömür Erez’in dayısı konuştu: Tek derdi...

    Kartal 10 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde görevi başındayken Konya'dan gelen saplantılı belalısı Rahmi Uygun'un silahlı saldırısıyla başından vurularak katledildi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Rahmi Uygun ve kendisine saldırıyı gerçekleştirmesinde yardım eden Musa Teymur Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    DERDİM "PARA" DEDİ
    Uygun ve Teymur, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Katil adliyedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti, kanlı saldırının nedeni içinse "para" dedi. İfadesinde "2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim.

    Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. 4 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Bana paramla annesine ev aldığını söyledi. Paramı istediğimdeyse vermeyeceğini söyledi" dedi. Uygun ve Teymur, mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        PARAYLA DERDİ YOKTU
        Katil Uygun'un iddialarının ardından Ömür Erez'in dayısı Sabah'a konuştu. Dayı İbrahim Gündüz "Ömür özel bir hastanede genel cerrahi bölümünde hemşirelik yapıyordu.

        Parayla, maddi durumuyla ilgili bir derdi yoktu. 10 senece önce kendine daire almıştı. O daireyi de kiraya verip annesinin yanında yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

        TEK DERDİ KIZIYDI
        Gündüz "Ömür kızına çok düşkündü. İş yeri evine biraz uzaktı, kızına daha çok vakit ayırabilmek için hastanedeki genel cerrahi bölümünü bırakıp evinin yanındaki sağlık ocağına geldi.

            Paraya ihtiyacı olan insan bunu yapar mı? Tek derdi kızıydı, kızını canından çok seviyordu kızı da onu çok seviyordu. Böyle bir anne kızı nasıl ayırabildiler?" dedi.

            SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ
            Yeğenini ölüme götüren saldırı anına dair konuşan Gündüz "Adamın geldiğini görünce yardım istiyor oradaki arkadaşlarından. Katil gelip tetiğe basmış ama silah ilk başta tutukluk yapmış.

            Karşısındakinin öldürme niyetinin olduğunu bile düşünmemiş, laf gürültü olmasın diye polise de haber vermemiş. Belki polise haber verse, belki oradaki arkadaşları katile bağırıp çağırsa bunlar yaşanmayacaktı" diye konuştu.
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                Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hemşire Ömür Erez iş yerinde katledildi! Dayısı katil Rahmi Uygun'un o sözlerini yalanladı: Tek derdi para değil kızıydı
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