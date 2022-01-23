SON DAKİKA: Hemşire Ömür Erez iş yerinde katledildi! Dayısı katil Rahmi Uygun'un o sözlerini yalanladı: Tek derdi para değil kızıydı

Kartal 10 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde görevi başındayken Konya'dan gelen saplantılı belalısı Rahmi Uygun'un silahlı saldırısıyla başından vurularak katledildi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Rahmi Uygun ve kendisine saldırıyı gerçekleştirmesinde yardım eden Musa Teymur Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
DERDİM "PARA" DEDİ
Uygun ve Teymur, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Katil adliyedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti, kanlı saldırının nedeni içinse "para" dedi. İfadesinde "2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim.
Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. 4 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Bana paramla annesine ev aldığını söyledi. Paramı istediğimdeyse vermeyeceğini söyledi" dedi. Uygun ve Teymur, mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.