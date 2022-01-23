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    • Yaşam
    • 23.01.2022 08:37
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    • 23.01.2022 08:40
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    Ankara’da otobüs bozuldu yolcular 3 saat mahsur kaldı

    Eskişehir’den Kastamonu’ya giden yolcu otobüsü Ankara’nın Polatlı ilçesinde arızalanınca yolcular 3 saat mahsur kaldı. Yolcuların imdadına ise Polatlı Belediyesi yetişirken otobüsün arızası kısa sürede giderildi.

    Otobüs bozuldu yolcular 3 saat mahsur kaldı

    Gece saat 01.30 sıralarında Eskişehir - Kastamonu seferini yapmakta olan 55 PS 027 plakalı yolcu otobüs Polatlı ilçesinde arızalandı. Otobüsün içerisinde bulunan 11'i çocuk 46 kişi 3 saat boyunca dondurucu soğukta yardım bekledi.

    Yolcu otobüs bozuldu, yolcular 3 saat mahsur kaldı

    Kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yardım gecikirken duruma Polatlı Belediyesi müdahale etti. Polatlı Belediyesine ait bir yolcu otobüsü vatandaşları alarak güvenli bir alana götürürken bozulan otobüsü ise kısa sürede tamir ettirdi.

    Polatlı Belediye Zabıta Müdürü Sabri Ünal, Vali Vasip Şahin ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın durumla ilgilendiğini ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Yolcular otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.

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