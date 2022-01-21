Hemşire Ömür Erez’in ölümünde katil Rahmi Uygun ve Musa Teymur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'EV ALMASI İÇİN PARA VERMİŞTİM'

Şüpheli Rahmi Uygun, savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce tanıştığını, aralarında duygusal ilişki yaşandığını belirterek '2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim. Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. Kendisi de para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Sonrasında maktul bana soğuk davranmaya başladı. Kendisini aradığımda telefona erkek şahıs çıkıyordu. Bu şekilde aramız bozuldu. Ama arada konuşuyorduk ve benden hediye istedi. Ben de hediyeler gönderiyordum. Tüm bunlar telefonumda vardır. Bana paramla annesine ev aldığını söyledi. Paramı istediğimdeyse vermeyeceğini söyledi' dedi.

'PANİKLEDİM, YERE DÜŞÜNCE KAFASINA SIKTIM'

Sabah'ın haberine göre ifadesinin devamında şüpheli Uygun, 'Ben de konuları konuşmak için İstanbul'a geldim. Kendisini çağırdım, yaklaşık yarım saat iş yerinin önünde konuştuk. Sonra 15 dakika da içeride konuştuk. Paramı istedim. Aramız iyi değildi ama ayrılmamıştık. Ayrıca maktul bana cinsel ilişkimizle ilgili şantaj yapmaya başlamıştı. Ben sadece paramı istedim. Sağlık Merkezi'nde konuşurken arkamdaki şahıs elini belime götürünce panikledim. Silahla havaya ateş etmek istedim. Ömür yere düşünce kafasına 2-3 el ateş ettim. Kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Olay yerine gittiğim Musa ile dün tanıştım. Musa'nın silahımı görmediğini düşünüyorum. Olay yeri kalabalıklaşınca panikleyip kaçtım. Musa'ya ise ateş ettiğimi söylemedim' şeklinde konuştu.