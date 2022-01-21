Patronlar motokuryelere hız yapması için baskı yapıyor: 300 arkadaşımızı kaybettik

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise, kuryelerin yaşadığı en önemli sorunun trafikte fark edilmemek olduğunu söyleyerek, "Kurye çalıştıran firmaların hız politikaları ölümlü kazalara neden oluyor. Bu hız baskısından vazgeçilmeli. Bizim de evimizde ailelerimiz var. İnsanlara hizmet etmek için çabalayan motokuryelerin insan olduğunu ve evlerinde onları bekleyen aileleri olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Pendik Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Serkan Alaçam da, kuryelerin bazı site yöneticileri ve güvenlik görevlileri tarafından insanlık dışı muamele ile karşılandığını söyledi.

"ÜÇ SİPARİŞİ VERİP HEPSİNİ 30 DAKİKADA DAĞITMAMIZ İSTENİYOR"

Motosikletliler Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar da en büyük sorunlarının süratli teslimat baskısı olduğunu belirterek, "Firmalar hala hız puanlaması yaptığı için kurye arkadaşlar hız yapmaya mecbur kalıyor. İşveren kısa sürede teslim edilmeyen paket nedeniyle işten çıkartabiliyor. Üç siparişi verip hepsini 30 dakikada dağıtmamız isteniyor. Hız baskısına trafikte araç yerine konulmamak ekleniyor. Bizi görmelerine rağmen sinyal vermeden dönüş yapan araç sürücüleri ölümlere neden olabilir" diye konuştu.