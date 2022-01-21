Patronlar motokuryelere hız yapması için baskı yapıyor: 300 arkadaşımızı kaybettik

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel bir sağlık problemi haline gelmesiyle uzaktan sipariş ve alışverişin artması motokurye gereksinimini artırdı. Kuryelik mesleğine ilgide de aynı oranda artış yaşanırken hızlı şehir içi trafikte siparişin teslimi esnasında ölümcül kazalar yaşanabiliyor. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, 2021'de ülke genelinde motokuryelerin 35 binin üzerinde kazaya maruz kaldığını ve hemen hemen 300 gencin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.
"ACELE ET BASKISI MOTOKURYERLERİN CANINA KAST EDİYOR"
Tomris, "Restoran veya şirketlerin 'Acele et' baskısı, paket başı kazanç sistemi, geç siparişte sert cezalar gibi pek çok etken motokuryeleri tehdit ediyor" dedi. Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel, Pendik Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Serkan Alaçam ve Motosikletliler Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar da "acele et baskısının pek çok kuryenin canına kastettiğini" vurguladı.
"10 YILDA ULAŞACAĞI POTANSİYE 1 YILDA ULAŞTI"
İnternet alışverişinin günlük hayatın parçası olması, küresel salgının eve siparişi artırması, motokuryelere ihtiyacı katladı. Kazancın da aynı oranda artması üzerine pek çok genç, motosikletle ürün teslimatı yapmak için sektöre adım atarken, talebe cevap için kurulan şirketlerin siparişin zamanında teslim zorunluluğu motokuryeler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "İş yoğunluğu ve riskler bilinmesine rağmen işsizlik ve gelir azlığı nedeniyle mesleğimiz ilgi görüyor. İşsizlikte motosiklet tecrübesi olmayan binlerce insan motokurye oldu. Paket sektörü 10 yılda ulaşacağı potansiyele bir yılda erişti. Bizler sokağa çıkma yasağında, koronavirüs toplumu tehdit ederken ya da en soğuk günlerde temel ihtiyaçları ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi.
"300 ARKADAŞIMIZI TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİK"