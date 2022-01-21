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    • Yaşam
    • 21.01.2022 11:58
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    • 21.01.2022 12:15
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    Patronlar motokuryelere hız yapması için baskı yapıyor: 300 arkadaşımızı kaybettik

    Salgınla beraber sayıları artan motokuryeler, gün boyu ‘kelle koltukta’ servislere yetişiyor. Restoran veya firmaların ‘Acele et’ baskısına isyan eden kuryeler, ‘Bizim de ailelerimiz var, baskıdan vazgeçin’ sözleriyle feryat ediyor. 2021'de ülke genelinde motokuryelerin 35 binin üzerinde kazayla karşılaşırken bunlardan 300'nün yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Motokuryeler hız baskısı yüzünden ölüyor

    Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel bir sağlık problemi haline gelmesiyle uzaktan sipariş ve alışverişin artması motokurye gereksinimini artırdı. Kuryelik mesleğine ilgide de aynı oranda artış yaşanırken hızlı şehir içi trafikte siparişin teslimi esnasında ölümcül kazalar yaşanabiliyor. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, 2021'de ülke genelinde motokuryelerin 35 binin üzerinde kazaya maruz kaldığını ve hemen hemen 300 gencin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

    "ACELE ET BASKISI MOTOKURYERLERİN CANINA KAST EDİYOR"

    Tomris, "Restoran veya şirketlerin 'Acele et' baskısı, paket başı kazanç sistemi, geç siparişte sert cezalar gibi pek çok etken motokuryeleri tehdit ediyor" dedi. Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel, Pendik Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Serkan Alaçam ve Motosikletliler Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar da "acele et baskısının pek çok kuryenin canına kastettiğini" vurguladı.

    "10 YILDA ULAŞACAĞI POTANSİYE 1 YILDA ULAŞTI"

    İnternet alışverişinin günlük hayatın parçası olması, küresel salgının eve siparişi artırması, motokuryelere ihtiyacı katladı. Kazancın da aynı oranda artması üzerine pek çok genç, motosikletle ürün teslimatı yapmak için sektöre adım atarken, talebe cevap için kurulan şirketlerin siparişin zamanında teslim zorunluluğu motokuryeler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "İş yoğunluğu ve riskler bilinmesine rağmen işsizlik ve gelir azlığı nedeniyle mesleğimiz ilgi görüyor. İşsizlikte motosiklet tecrübesi olmayan binlerce insan motokurye oldu. Paket sektörü 10 yılda ulaşacağı potansiyele bir yılda erişti. Bizler sokağa çıkma yasağında, koronavirüs toplumu tehdit ederken ya da en soğuk günlerde temel ihtiyaçları ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi.

    "300 ARKADAŞIMIZI TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİK"

        İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği'nin yedi kişilik ekiple kazaları araştırdığını söyleyen Tomris, "Üyelerimizin emek ve haklarını korumak için çabalıyoruz. Ne yazık ki 2021 yılında yaklaşık 300 arkadaşımızı trafik kazalarında kaybettik. 'Acele et' baskısına 'Teslim ettiğin ürün kadar kazan' sistemi eklenince motokuryeler alışmadıkları zorluklara göğüs geriyor" dedi.

        Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise, kuryelerin yaşadığı en önemli sorunun trafikte fark edilmemek olduğunu söyleyerek, "Kurye çalıştıran firmaların hız politikaları ölümlü kazalara neden oluyor. Bu hız baskısından vazgeçilmeli. Bizim de evimizde ailelerimiz var. İnsanlara hizmet etmek için çabalayan motokuryelerin insan olduğunu ve evlerinde onları bekleyen aileleri olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

        İNSANLIK DIŞI MUAMELE

        Pendik Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Serkan Alaçam da, kuryelerin bazı site yöneticileri ve güvenlik görevlileri tarafından insanlık dışı muamele ile karşılandığını söyledi.

        "ÜÇ SİPARİŞİ VERİP HEPSİNİ 30 DAKİKADA DAĞITMAMIZ İSTENİYOR"

        Motosikletliler Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar da en büyük sorunlarının süratli teslimat baskısı olduğunu belirterek, "Firmalar hala hız puanlaması yaptığı için kurye arkadaşlar hız yapmaya mecbur kalıyor. İşveren kısa sürede teslim edilmeyen paket nedeniyle işten çıkartabiliyor. Üç siparişi verip hepsini 30 dakikada dağıtmamız isteniyor. Hız baskısına trafikte araç yerine konulmamak ekleniyor. Bizi görmelerine rağmen sinyal vermeden dönüş yapan araç sürücüleri ölümlere neden olabilir" diye konuştu.

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