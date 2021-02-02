Duruşmada dinlenen polis memurları da olay gününü anlatarak, sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

"ZOR KULLAN O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A. duruşmaya müşteki olarak katıldı. M.A. Tuzla'da devriye ekipleri amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı olduğunu belirterek "Olayın meydana geldiği gün maske ve mesafe uygulamasıyla ilgili görev yapıyorduk. Olaydan önce de 8-10 kişiye işlem yaptık. Sanık Cihan Aksu motosikletiyle yanımıza yaklaştı; 'Maskem var ya ben motor üzerindeyim, takmak zorunda değilim' diyerek boğazlığını çekip indirdi. Kimliğini istediğimde 'Kimlik yok, vermiyorum' dedi. Kimliğini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu, zor kullanma yetkimiz olduğunu anlattım. 'Zor kullanın o zaman görüşürüz' dedi" ifadelerini kullandı.

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"HANGİ TEŞKİLAT OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Sanığı motordan indirirken kendilerine direndiğini söyleyen M.A. şöyle devam etti: